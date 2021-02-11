11 февраля 2021
10 февраля 2021

На госучреждение ЯНАО завели дело из-за трудоустройства силовика

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Челябинск , дубинка, митинг, полиция, омон
Центр спортивной подготовки оштрафовали на 50 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов URA.RU

Центр спортивной подготовки ЯНАО незаконно устроил на работу сотрудника полиции. Госучреждение привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«Центр спортивной подготовки заключил трудовой договор с бывшим работником УМВД России по ЯНАО. Однако соответствующее уведомление о приеме на работу бывшего федерального государственного служащего не направлено», — говорится в отчете ведомства.

По закону работодатель, трудоустроивший бывшего государственного или муниципального служащего, обязан в течение 10 дней сообщить о новой работе на прежнее место службы. Центр спортивной подготовки нарушил этот закон, за что руководство учреждения привлекли к административному делу и оштрафовали на 50 тыс. рублей. В госучреждение агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что на гендиректора АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» Сергея Морозова возбудили дело за незаконное трудоустройство бывшего госслужащего регионального Роспотребнадзора. Морозова оштрафовали на 120 тыс. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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