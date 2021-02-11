На госучреждение ЯНАО завели дело из-за трудоустройства силовика

Центр спортивной подготовки ЯНАО незаконно устроил на работу сотрудника полиции. Госучреждение привлекли к ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.
«Центр спортивной подготовки заключил трудовой договор с бывшим работником УМВД России по ЯНАО. Однако соответствующее уведомление о приеме на работу бывшего федерального государственного служащего не направлено», — говорится в отчете ведомства.
По закону работодатель, трудоустроивший бывшего государственного или муниципального служащего, обязан в течение 10 дней сообщить о новой работе на прежнее место службы. Центр спортивной подготовки нарушил этот закон, за что руководство учреждения привлекли к административному делу и оштрафовали на 50 тыс. рублей. В госучреждение агентство направило официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее URA.RU сообщало, что на гендиректора АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» Сергея Морозова возбудили дело за незаконное трудоустройство бывшего госслужащего регионального Роспотребнадзора. Морозова оштрафовали на 120 тыс. рублей.
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