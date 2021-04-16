В Тюменской области чуть не сгорела деревня

С 15 апреля на территории Тюменской области объявлен пожароопасный сезон Фото: Анна Майорова © URA.RU

Деревня Суклем Тобольского района чуть не сгорела из-за сильного пожара, который начался в пойме реки Тобол. Об этом сообщает пресс-служба главы района.

«Деревне Суклем Тобольского района сегодня угрожал пожар, который начался в пойме реки Тобол. Сильный ветер перебросил огонь через дорогу. Населенный пункт удалось отстоять силами двух отделений 8-го пожарно-спасательного отряда, а также пожарного десанта лесоохраны», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что к подобным инцидентам часто приводит неосторожное обращение с огнем. С 15 апреля в Тюменской области объявлен пожароопасный сезон. Жителям региона запрещено разводить костры, пускать пал на полях, а также сжигать сухую траву и бытовой мусор на территории домовладений. За соблюдением этих требований следят все экстренные службы Тюменской области.