Тюменских аллергиков ждет суровое испытание

В Тюмени на четыре дня установится высокая активность аллергенов злаков
© Служба новостей «URA.RU»
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Аллергикам стоит приготовить платки и лекарства
Аллергикам стоит приготовить платки и лекарства Фото:

В Тюмени 9, 11, 12 и 13 июля ожидается высокая активность аллергенов злаков, а 11 и 12 июля — полыни. Информация указана на сервисе «Яндекс Погода».

«Прогноз аллергии на пыльцу в Тюмени. Злаки — высокая активность 9, 11, 12 и 13 июля. Полынь — ввсокая активность 11 и 12 июля», — говорится в прогнозе.

Опасные для аллергиков дни сохранятся и на следующей неделе. Самыми «цветущими» днями станут 14, 16 и 17 июля.

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В Тюмени 9, 11, 12 и 13 июля ожидается высокая активность аллергенов злаков, а 11 и 12 июля — полыни. Информация указана на сервисе «Яндекс Погода». «Прогноз аллергии на пыльцу в Тюмени. Злаки — высокая активность 9, 11, 12 и 13 июля. Полынь — ввсокая активность 11 и 12 июля», — говорится в прогнозе. Опасные для аллергиков дни сохранятся и на следующей неделе. Самыми «цветущими» днями станут 14, 16 и 17 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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