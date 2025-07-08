Тюменских аллергиков ждет суровое испытание

Аллергикам стоит приготовить платки и лекарства
В Тюмени 9, 11, 12 и 13 июля ожидается высокая активность аллергенов злаков, а 11 и 12 июля — полыни. Информация указана на сервисе «Яндекс Погода».
«Прогноз аллергии на пыльцу в Тюмени. Злаки — высокая активность 9, 11, 12 и 13 июля. Полынь — ввсокая активность 11 и 12 июля», — говорится в прогнозе.
Опасные для аллергиков дни сохранятся и на следующей неделе. Самыми «цветущими» днями станут 14, 16 и 17 июля.
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