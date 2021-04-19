В Тюмени готовятся строить и ремонтировать дороги в рамках нацпроекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы, в числе прочего, пройдут на развязках, в микрорайонах «Ямальском» и «Восточном», поселке Березняковском, а также на подъездах к садовым товариществам.
«В 2021 году будут продолжены строительные работы по семи переходящим с прошлого года объектам. Их общая протяженность составляет 15,32 км», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Мероприятия входят в национальный проект «Безопасные и качественные дороги».
Дорожники продолжат строительство:
- в микрорайоне «Ямальский-2»;
- в поселке Березняковский;
- в микрорайоне «Восточный-2»;
- в районе деревни Плеханова;
- в микрорайоне «НовоПатрушево»;
- реконструкцию многоуровневой развязки на пересечении ж/д «Москва — Владивосток» с улицей Мельникайте;
- реконструкцию Мельникайте, на участке от Туры до улицы Дружбы.
Кроме того, в дорожный сезон этого года планируется выполнить ремонт порядка 50 км дорог. В частности, строительно-монтажные работы организованы на улице Григория Алексеева, и на подъездах к садовым товариществам — «Ландыш», «Текстильщик», «Ясень», «Лаванда», «Виктория», «Зеленый дол» (Березняки)».
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