Дорожные работы пройдут как на старых, так и на новых объектах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени готовятся строить и ремонтировать дороги в рамках нацпроекта. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы, в числе прочего, пройдут на развязках, в микрорайонах «Ямальском» и «Восточном», поселке Березняковском, а также на подъездах к садовым товариществам.

«В 2021 году будут продолжены строительные работы по семи переходящим с прошлого года объектам. Их общая протяженность составляет 15,32 км», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Мероприятия входят в национальный проект «Безопасные и качественные дороги».

Дорожники продолжат строительство:

в микрорайоне «Ямальский-2»;

в поселке Березняковский;

в микрорайоне «Восточный-2»;

в районе деревни Плеханова;

в микрорайоне «НовоПатрушево»;

реконструкцию многоуровневой развязки на пересечении ж/д «Москва — Владивосток» с улицей Мельникайте;

реконструкцию Мельникайте, на участке от Туры до улицы Дружбы.

Кроме того, в дорожный сезон этого года планируется выполнить ремонт порядка 50 км дорог. В частности, строительно-монтажные работы организованы на улице Григория Алексеева, и на подъездах к садовым товариществам — «Ландыш», «Текстильщик», «Ясень», «Лаванда», «Виктория», «Зеленый дол» (Березняки)».