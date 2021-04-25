Прокурор тюменского района ушел в отставку

Александр Жилин возглавлял прокуратуру Сладковского района с 2016 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокурор Сладковского района (Тюменская область) Александр Жилин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что исполняющей обязанности районного прокурора назначена Татьяна Веревкина.

«Александр Жилин возглавлял прокуратуру Сладковского района с 2016 года. В этом году как раз истек пятилетний срок его назначения. Жилин решил уйти в отставку. Это его самостоятельное решение», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

На официальном сайте прокуратуры Тюменской области указано, что исполняющей обязанности прокуратуры Сладковского района назначена Татьяна Веревкина. Решение о том, кто возглавит ведомство, принимается Генеральной прокуратурой РФ.

Ранее URA.RU писало о том, что прокурор Нижнетавдинского района (Тюменская область) Андрей Нохрин ушел в отставку. Также прокуроры сменились в Омутинском и Заводоуковском районах.