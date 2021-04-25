25 апреля 2021
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Прокурор тюменского района ушел в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Жилин возглавлял прокуратуру Сладковского района с 2016 года Фото:

Прокурор Сладковского района (Тюменская область) Александр Жилин ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. На официальном сайте ведомства указано, что исполняющей обязанности районного прокурора назначена Татьяна Веревкина.

«Александр Жилин возглавлял прокуратуру Сладковского района с 2016 года. В этом году как раз истек пятилетний срок его назначения. Жилин решил уйти в отставку. Это его самостоятельное решение», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

На официальном сайте прокуратуры Тюменской области указано, что исполняющей обязанности прокуратуры Сладковского района назначена Татьяна Веревкина. Решение о том, кто возглавит ведомство, принимается Генеральной прокуратурой РФ.

Ранее URA.RU писало о том, что прокурор Нижнетавдинского района (Тюменская область) Андрей Нохрин ушел в отставку. Также прокуроры сменились в Омутинском и Заводоуковском районах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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