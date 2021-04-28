Собчак отреагировала на историю с курганским депутатом-живодером

Ксения Собчак написала про курганского депутата-живодера в своем telegram-канале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на живодерскую охоту курганского депутата Дениса Хахалова. Об этом Собчак написала в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Собчак привела курганскую историю, как пример очень быстрых решений в стране. Журналистка вспомнила об оперативном закрашивании граффити с блогером Алексеем Навальным, а после перешла к курганскому депутату. «Ровно также решился вопрос с единороссом Денисов Хахаловым из Курганской области, как только история с его охотой на волков вышла в паблик. Зимой депутат поехал в Свердловскую область и устроил там живодерское сафари. Как только к делу подключились СМИ, все мигом разрешилось: Хинштейн пообещал с позором исключить Хахалова из партии и попросить прокуратуру проверить его охотничьи инстинкты», — написала Собчак.

Ранее стало известно, что депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова исключили из «Единой России» за жестокое обращение с животными во время охоты. Соответствующее решение президиума генсовета партии опубликовано в официальном telegram-канале ЕР. На днях в соцсетях было опубликовано видео (которое редакция не может опубликовать по этическим соображениям) с кадрами добычи волков на снегоходах, снятое зимой в Свердловской области. Ранее Хахалов объяснил URA.RU, что добыча волков проходила законно с участием пяти егерей, имеющих лицензии.