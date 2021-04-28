28 апреля 2021

Инвесторы отложили старт строительства крематория в Тюмени. Против объекта активно протестуют жители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Андреем Осиповым. Тюмень, похоронные венки
Тюменцы не хотят траурных процессий под своими окнами Фото:

Инвесторы пока не подтвердили планы по строительству крематория под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Против возведения ритуального объекта массово выступают жители Тюменского района, обвиняя власти в экологических и этических нарушениях.

«Говорить про строительство крематория еще слишком рано. Реализация планируется за счет внебюджетных средств, а свою готовность инвесторы пока не подтвердили», — приводит пресс-служба слова замглавы тюменской администрации Семена Тегенцева. Кто выступает инвестором — не раскрывается.

Ранее агентство писало, что жители деревни Падерино (Тюменский район) готовят серию одиночных пикетов у администрации муниципалитета и правительства области в знак протеста против строительства крематория рядом с их населенным пунктом. По их словам, власти решили построить объект всего в 1 км от жилых домов, мимо которых постоянно будут ездить траурные процессии.

При этом в мэрии утверждают, что Генеральным планом города Тюмени строительство крематория предполагается на территории Червишевского-6 — это самое удаленное место от жилой застройки. «До границы Тюменского района расстояние более 2 км, что больше норматива в 2,3 раза», — уточнили в администрации.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...