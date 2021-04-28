Тюменцы не хотят траурных процессий под своими окнами Фото: Ася Бронникова © URA.RU

Инвесторы пока не подтвердили планы по строительству крематория под Тюменью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Против возведения ритуального объекта массово выступают жители Тюменского района, обвиняя власти в экологических и этических нарушениях.

«Говорить про строительство крематория еще слишком рано. Реализация планируется за счет внебюджетных средств, а свою готовность инвесторы пока не подтвердили», — приводит пресс-служба слова замглавы тюменской администрации Семена Тегенцева. Кто выступает инвестором — не раскрывается.

Ранее агентство писало, что жители деревни Падерино (Тюменский район) готовят серию одиночных пикетов у администрации муниципалитета и правительства области в знак протеста против строительства крематория рядом с их населенным пунктом. По их словам, власти решили построить объект всего в 1 км от жилых домов, мимо которых постоянно будут ездить траурные процессии.

При этом в мэрии утверждают, что Генеральным планом города Тюмени строительство крематория предполагается на территории Червишевского-6 — это самое удаленное место от жилой застройки. «До границы Тюменского района расстояние более 2 км, что больше норматива в 2,3 раза», — уточнили в администрации.