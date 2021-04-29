29 апреля 2021

В Тюменской области начальника почты поймали на воровстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое сентября в кировоградской колонии для несовершеннолетних, колючая проволока, зона, тюрьма, место заключения, отбывание наказания
Обвиняемой грозит до 10 лет колонии Фото:

Бывшая начальница почты в селе Велижаны (Тюменская область) пойдет под суд за присвоение средств предприятия. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Женщину обвиняют в хищении более 1,3 млн рублей

По версии следствия, с ноября 2018 по сентябрь 2020 года обвиняемой переводила деньги почты на свою банковскую карту и гасила ими кредиты. «Кроме того, она не вносила в кассу выручку от продажи товаров», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Нижнетавдинский районный суд Тюменской области. Злоумышленнице предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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