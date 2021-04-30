Старейший член ЦК КПРФ со скандалом вышел из партии

Иван Никитчук был в партии около 50 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший депутат Госдумы и член ЦК КПРФ Иван Никитчук вышел из партии, в которой состоял почти 50 лет. Как сообщил источник URA.RU в рядах коммунистов, такое решение он принял в знак протеста против переизбрания депутата Госдумы Павла Дорохина секретарем ЦК КПРФ.

«Да, я заявил на съезде [о выходе из партии]», — подтвердил Никитчук корреспонденту URA.RU. По словам политика, Дорохин не имеет никакого отношения к коммунистам. «Он белогвардеец чистой воды, который обгадил всех: советскую власть, руководителей советского государства, Сталина, Ленина. Книга у него есть такая — „Сталин и церковь“. Можете поинтересоваться», — отметил Никитчук. Он добавил, что в другие партии не собирается вступать и останется «беспартийным коммунистом».

Дорохин не стал отвечать на вопросы URA.RU. «Без комментариев», — ответил парламентарий.

Пресс-секретарь председателя КПРФ Геннадия Зюганова Андрей Ющенко в разговоре с агентством не подтвердил выход Никитчука из партии. «По моим данным, он не выходил из партии… На данный момент он взял отвод из Центрального комитета», — сказал URA.RU коммунист.

По словам Ющенко решения по всем внутрипартийным органам на съезде были приняты единогласно, как и все кандидатуры, предложенные в качестве членов Центрального комитета. «На съезде Никитчук высказал свою точку зрения. Это нормально. Партия — живой организм», — резюмировал Ющенко.



Иван Никитчук был депутатом Госдумы трех созывов, дважды избирался по Арзамасскому одномандатному округу и один раз по партийному списку (в Челябинской области).