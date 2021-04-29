Прокуратура отреагировала на выселение из общежития вуза Кургана

Прокуратура держит на контроле ситуацию в курганским вузом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуация с расселением студентов и преподавателей Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) находится на контроле прокуратуры области. Об этом URA.RU сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«С 29 апреля приостановлена деятельность части корпусов учебного учреждения из-за нарушений требований пожарной безопасности. В целях недопущения нарушений прав граждан ректору ФГБОУ ВО „Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С.Мальцева“ прокуратурой объявлено предостережение», — говорится в релизе.

Ранее URA.RU сообщало, что семьи преподавателей и студенты, которые до 16.00 должны выселиться из общежитий Курганской сельхозакадемии (КГСХА), собирают митинг. Люди не согласны с выселением, о котором узнали 30 апреля утром.

Правительство Курганской области собирает штаб, чтобы решить проблему с проживанием студентов, преподавателей и персонала КГСХА. Ранее жильцов семи общежитий КГСХА обязали покинуть здания до 16:00 30 апреля. Это связано с тем, что по решению Кетовского районного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза.