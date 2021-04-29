Егерю курганского депутата-живодера не дали снять судимость

Решение суда грозит участнику живодерской охоты большими проблемами в будущем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участнику живодерской охоты с депутатом курганской облдумы Денисом Хахаловым — егерю Верхнетеченского охотхозяйства (Катайский район) Ермеку Сулейманову — не удалось снять судимость. Такое решение принял 30 апреля Катайский районный суд.

«Материалы о снятии судимости в порядке ст. 400 УПК РФ поступили в суд 29 марта. На сегодняшнем заседании в ходатайстве было отказано», — пояснили URA.RU в суде. С самим Сулеймановым связаться не удалось, его телефоном редакция не располагает.

Егерь, ранее служивший в полиции в Свердловской области, в декабре 2014 года был осужден за вымогательство на 3,5 года лишения свободы. В 2015 году суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении. Однако до погашения судимости Сулейманов не имел права носить оружие. Теперь, если по итогам начатой следователям СКР проверки будет возбуждено уголовное дело, а егерь станет его фигурантом, судимость послужит отягчающим обстоятельством при назначении наказании.

Скандал разгорелся после публикации видео жестокой охоты на волков в Свердловской области с участием курганского депутата. Раненого зверя переехали снегоходом, после чего подвергли другим издевательствам. Замсекретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн назвал Хахалова «депутатом-живодером», позже его исключили из ЕР. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала видео с этой охоты «зверским». Сам Хахалов заявил URA.RU, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники следственного управления СКР по Курганской области.