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Жительница ЯНАО больше года не могла получить долг по зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги были выплачены только после возбуждения уголовного дела Фото:

В Надыме (ЯНАО) местная жительница с октября 2019 года не могла получить заработную плату от индивидуального предпринимателя. Как сообщила 11 мая окружная прокуратура, работодатель выплатил долг лишь в 2021 году — после того, как было возбуждено уголовное дело.

«Женщина осуществляла трудовую деятельность у индивидуального предпринимателя и в ноябре 2019 года уволилась по собственному желанию. Однако ей не выплачена заработная плата и окончательный расчет на общую сумму более 59 тысяч рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Материалы были переданы в СКР, там было возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации».

В СКР уточнили: на сегодняшний день предприниматель полностью погасила долг перед бывшей сотрудницей, что является основанием для прекращения уголовного преследования. «Подозреваемая в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объеме погасила образовавшуюся задолженность, а также выплатила денежную компенсацию, и в ее действиях не содержится иного состава преступления», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось о том, что компания «Юнерго Сервис» в очередной раз задолжала с выплатой зарплат сотрудникам в Ноябрьске. После вмешательства надзорных органов задолженность также была погашена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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