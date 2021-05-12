В Тюмень приходит новый сервис доставки

Доставлять продукты тюменцам обещают максимум за полчаса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сервис доставки продуктов «Самокат» начнет работу в Тюмени с 26 мая. Информация об этом появилась в аккаунте компании в Instagram.

«Тюмень появится в нашем приложении 26 мая», — такая информация появилась в instagram-аккаунте @samokat_72ru. Сервис обещает тюменцам бесплатную доставку продуктов и товаров для дома за 15—30 минут.

В настоящее время «Самокат» работает в 12 городах России. В частности, в УрФО он представлен в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU сообщало, что на рынок Тюмени выходит новый сервис такси — DiDi. Тюменские таксисты пожаловались на агрессивный маркетинг агрегатора.