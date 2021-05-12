12 мая 2021

В Тюмень приходит новый сервис доставки

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Доставлять продукты тюменцам обещают максимум за полчаса Фото:

Сервис доставки продуктов «Самокат» начнет работу в Тюмени с 26 мая. Информация об этом появилась в аккаунте компании в Instagram.

«Тюмень появится в нашем приложении 26 мая», — такая информация появилась в instagram-аккаунте @samokat_72ru. Сервис обещает тюменцам бесплатную доставку продуктов и товаров для дома за 15—30 минут.

В настоящее время «Самокат» работает в 12 городах России. В частности, в УрФО он представлен в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU сообщало, что на рынок Тюмени выходит новый сервис такси — DiDi. Тюменские таксисты пожаловались на агрессивный маркетинг агрегатора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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