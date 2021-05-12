12 мая 2021

В ЯНАО возле пункта полиции устроили свалку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная свалка мусора. Курган, мусор, мусор на природе, отходы, мусор в кустах, куча мусора, свалка, помойка, несанкционированная свалка, бытовые отходы
В этом месте уже не впервые выбрасывают мусор Фото:

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутила свалка недалеко от пункта полиции по улице Шевченко, 74. Пост об этом написал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в местном паблике.

«Только навели порядок, как на следующий день какой-то уникум устроил свалку. Люди, имейте совесть! Когда уже научимся ценить чужой труд? Мусорный контейнер находится рядом», — написал анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин».

Администрация города отреагировала на запись практически сразу. В мэрии пообещали разобраться с проблемой до 16 мая. Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор раскритиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки.

Свалка рядом с полицией

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...