В этом месте уже не впервые выбрасывают мусор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) возмутила свалка недалеко от пункта полиции по улице Шевченко, 74. Пост об этом написал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в местном паблике.

«Только навели порядок, как на следующий день какой-то уникум устроил свалку. Люди, имейте совесть! Когда уже научимся ценить чужой труд? Мусорный контейнер находится рядом», — написал анонимный автор в группе «Злой Ноябрянин».

Администрация города отреагировала на запись практически сразу. В мэрии пообещали разобраться с проблемой до 16 мая. Ранее URA.RU сообщало, что Росприроднадзор раскритиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки.

Свалка рядом с полицией Социальная сеть «ВКонтакте», группа «Злой Ноябрянин»