12 мая 2021

Сервис «Самокат» предупредил о фейковом аккаунте в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по реконструируемому ТЮЗу. 23.01.2014. Екатеринбург, ольшанников антон, аноним, тень, силуэт, тайна, инкогнито
Онлайн-ритейлер начал проверку, чтобы выяснить, кто создал фейковый аккаунт компании в Instagram Фото:

Сервис доставки продуктов «Самокат» разберется с аккаунтом, который в Instagram рассказывает об открытии филиала компании в Тюмени. В пресс-службе онлайн-ритейлера URA.RU рассказали, что страница является фейком.

«У нас есть только один официальный аккаунт. С тем, который якобы представляет компанию в Тюмени, мы уже разбираемся. Это точно не наш партнер, он никак с нами не связан, доверять ему нельзя», — рассказали URA.RU в пресс-службе сервиса «Самокат».

Ранее агентство писало, что instagram-аккаунт @samokat_72ru сообщил, что сервис доставки откроется в Тюмени 26 мая. В пресс-службе «Самоката» в ответ на запрос URA.RU эту информацию опровергли.

«Точной даты открытия пока нет, обычно это становится известно за неделю. Но это произойдет в ближайшее время», — уточнили в компании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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