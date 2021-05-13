Клининговую компанию в ЯНАО наказали за грязь в школе

Компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Клининговую компанию, которая выиграла контракт на уборку в салехардской школе №6 (ЯНАО), но не выполнила работу, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры на официальном сайте.

Прокуратура установила, что индивидуальный предприниматель выиграл торги на право оказания услуг по уборке помещений и комплексному обслуживанию здания школы №6. «При этом на момент заключения контракта у бизнесмена отсутствовали в штате уборщики помещений, а также необходимое оборудование и материалы. По указанной причине обязательства, предусмотренные контрактом по уборке образовательного учреждения, не исполнялись», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Контракт между администрацией и компанией расторгли, а два виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности. Предпринимателю вынесли штраф в размере более 42 тысяч рублей и включили его компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь он не сможет оказывать слуги по муниципальным и государственным контрактам в течение двух лет.

В мэрию Салехарда был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что власти приняли решение о сокращении персонала в школах Салехарда и замене их на профессионалов клининга. Однако нанятые клининговые компании не справляются со своими обязанностями и не убирают в школах. В мэрии города агентству сообщили, что в школах №№3, 4, 6 нанятые компании не приступили к оказанию услуг и с ними расторгли контракт.