В «Красное & Белое» начали избавляться от снюсов

В магазинах «Красное & Белое» снюсы продавались лицам старше 18 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В сети «Красное & Белое» срочно снимают с продажи никотиновые смеси — снюсы. Избавиться от них все магазины на территории России должны до 15 января, сообщает портал 74.RU.

«Нам пришло письмо от начальства, сказали убирать все коробки с никотиновыми пэками и отправлять все на склады», — приводит слова продавцов портал. Отмечается, что решение о снятии с продажи снюсов по всей сети магазинов было принято в середине декабря. Причиной стали проверки на продажу никотиновых смесей от правоохранительных органов. «URA.RU» направило официальный запрос в пресс-службу «Красное& Белое» с просьбой прокомментировать ситуацию.

По данным 74.RU, с августа в магазинах «Красное & Белое» на продажу были выставлены несколько видов снюсов, которые продавали лицам старше 18 лет. По словам некоторых сотрудников сети, ежедневно нужно реализовывать от трех до семи упаковок товара.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД РФ пресечь незаконное распространение снюсов вне торговых точек, в том числе в интернете, чтобы обезопасить школьников, передает «Национальная служба новостей». Снюс (нюхательный табак) не входит в список наркотических веществ, однако его продажа была запрещена в России еще в 2015 году. Сейчас смеси реализуют под видом жевательного табака, который нужно класть под губу. В 2019 году снюс начали активно употреблять российские школьники.