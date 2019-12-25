В Челябинской области запретят конфеты, которые провоцируют наркоманию у школьников

Алексей Текслер пообещал вместе с силовиками «выгрызать» истории со снюсом из южноуральских школ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заксобрание Челябинской области в ближайшее время рассмотрит законопроект о запрете обращения популярных у школьников снюсов (некурительных никотиносодержащих смесей, жевательных резинок и конфет). Об этом 25 декабря заявил в ходе прямой линии глава региона Алексей Текслер.

«Мы начали этим заниматься. Запретим торговлю и обращение этих смесей в регионе. В ближайшие дни внесем законопроект в областной парламент, не дожидаясь федерального закона», — заявил Текслер, отвечая на вопрос жительницы области. Ранее силовики констатировали, что употребление снюсов вызывает зависимость и снижает иммунитет к употреблению наркотиков.

Вместе с тем губернатор подчеркнул роль педагогов и родителей в профилактике опасного увлечения. «Моему ребенку сейчас семь лет. И мы, безусловно, говорим с ним обо всем!» — заметил он.

Снюс (в переводе со шведского «нюхательный табак») традиционно употребляется в Швеции с XVII века. В других странах ЕС продажа снюса запрещена, равно как и в России. Тем не менее, в перечень наркотиков он не входит и продается под видом жевательного табака, резинок и пастилок, которые закладываются под губу.

Сейчас снюс набрал популярность у российских школьников, в том числе проблема актуальна для всех регионов Большого Урала. Один из уральских депутатов даже публично предложил казнить тех, кто продает снюс детям. Премьер-министр Дмитрий Медеведев поручил заняться проблемой силовым структурам.