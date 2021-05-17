17 мая 2021

Фасад школы в пригороде Кургана отремонтировали с одной стороны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Станция Введенское. Курган, школа, введенская школа 2
Введенскую школу №2 (Кетовский район) отремонтировали наполовину Фото:

Школу в поселке Введенское (Кетовский район Курганской области) отремонтировали наполовину. С центрального входа на здании смонтированы вентилируемые фасады, а с обратной стороны ремонт не проводился. Об этом URA.RU рассказал один из жителей поселка.

«Сделали ремонт, как на зданиях Кургана в начале 2000 годов, когда делали красиво только со стороны улицы, а со стороны двора стояло все облезлое. Неужели и сейчас на ремонт школы не хватило денег, чтобы полностью отремонтировать фасад?», — задается вопросом местный житель.

С его слов, на сегодня ремонт школы завершен. При этом крыша, судя по ее видимой части, также требует замены. Кроме того, крыльцо с центрального входа осталось без ремонта. «Наверное не предусмотрели, что его тоже нужно зашить. Кирпичная кладка разваливается на глазах», — отметил курганец.

На сайте госзакупок размещены процедуры по ремонту Введенской школы №2. Согласно документам, на ремонт школы в 2020 году было направлено более 2,5 млн рублей.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ремонт школы №11 затянулся. Причина в том, что во время ремонта появились дополнительные виды работ, не предусмотренные контрактом.

Станция Введенское. Курган
Фасад Введенской школы №2 со стороны стадиона не отремонтировали
Фото:
Станция Введенское. Курган
Крыльцо у школы осталось без ремонта
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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