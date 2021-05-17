Введенскую школу №2 (Кетовский район) отремонтировали наполовину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школу в поселке Введенское (Кетовский район Курганской области) отремонтировали наполовину. С центрального входа на здании смонтированы вентилируемые фасады, а с обратной стороны ремонт не проводился. Об этом URA.RU рассказал один из жителей поселка.

«Сделали ремонт, как на зданиях Кургана в начале 2000 годов, когда делали красиво только со стороны улицы, а со стороны двора стояло все облезлое. Неужели и сейчас на ремонт школы не хватило денег, чтобы полностью отремонтировать фасад?», — задается вопросом местный житель.

С его слов, на сегодня ремонт школы завершен. При этом крыша, судя по ее видимой части, также требует замены. Кроме того, крыльцо с центрального входа осталось без ремонта. «Наверное не предусмотрели, что его тоже нужно зашить. Кирпичная кладка разваливается на глазах», — отметил курганец.

На сайте госзакупок размещены процедуры по ремонту Введенской школы №2. Согласно документам, на ремонт школы в 2020 году было направлено более 2,5 млн рублей.

В пресс-службу правительства направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ремонт школы №11 затянулся. Причина в том, что во время ремонта появились дополнительные виды работ, не предусмотренные контрактом.

Фасад Введенской школы №2 со стороны стадиона не отремонтировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Крыльцо у школы осталось без ремонта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU