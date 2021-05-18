18 мая 2021
17 мая 2021

На месторождениях ЯНАО отменяют коронавирусные ограничения

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Обсерваторы закрываются, сроки вахты сокращаются Фото:
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Коронавирус COVID-19

Нефтегазовые месторождения ЯНАО возвращаются к обычному, «доковидному» режиму работы — закрывают обсерваторы и сокращают сроки вахты. Как сообщается на сайте АО «Мессояханефтегаз», решение руководства связано с высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу.

«Промысловики, заступившие на смену в мае, будут работать на месторождении 45 дней вместо 60, — говорится в сообщении компании. — Кроме того, работники нефтепромысла в мае заезжают на Мессояху уже без обязательного прохождения обсерватора». Основное условие которое сохраняется для приезжающих работников — наличие отрицательного результата ПЦР-теста.

На нефтепромысле продолжают действовать масочный режим, социальная дистанция и базовые меры профилактики COVID-19. В то же время отменяются «чистые терминалы»: специалисты стратегически важных производственных объектов, работавших в закрытом режиме больше года, также возвращаются к обычному режиму и контактам с коллегами.

При этом в регионе до 30 июня продолжает действовать режим повышенной готовности по коронавирусу. При этом ограничения в ЯНАО остались минимальными — самоизоляция для групп риска носит рекомендательный характер, массовые мероприятия разрешаются на усмотрение местных властей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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