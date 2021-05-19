При действующем запрете разводить огонь в Кургане заметили дым в промзоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Омская за Бурово-Петровским мостом жители города заметили пожар. Дым виден рядом с АЗС. Об этом URA.RU передают очевидцы на условиях анонимности.

«Что горит, непонятно, но виден черный дым. Рядом заправка. После того, как в городе сгорели жилые дома, страшно, вдруг огонь распространится и заправка взорвется», — рассказал URA.RU один из курганцев.

Другой очевидец передает журналистам, что вначале дым был интенсивным, с клубами. Затем дыма стало значительно меньше. «Непонятно, почему он черный, что там жгут в такую засуху. У нас же запрещено любое сжигание открытым огнем», — пояснил очевидец.

URA.RU писало, что в Кургане из-за крупного пожара в Кургане 1 мая три семьи с детьми остались без жилья. Днем 1 мая в Кургане на улице Кошевого сгорело семь жилых домов. Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Курганской области. Ранее из-за поджога травы в регионе сгорел лес на миллионы рублей.

Обновлено в 11:53: В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU прокомментировали, что сообщение о возгорании (ул. Дзержинского, 45) поступило в 10:36 от жителей соседних домов. На место выехали пожарные подразделения. Оказалось, что горел мусор на несанкционированной свалке на территории 10 кв. м. Возгорание было оперативно потушено (в 10:47), угрозы зданиям и сооружениям нет.