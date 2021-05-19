Жительница ЯНАО заказала планшет, а получила кошачий наполнитель

В полиции завели уголовное дело Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Муравленко (ЯНАО) заказала через интернет планшет, а получила вместо техники кошачий наполнитель. Полиция возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба окружного УМВД на официальном сайте.

«В дежурную часть отделения полиции поступило заявление жительницы города по факту мошенничества. Полицейскими проведена проверка, в ходе которой установлено, что женщина в социальной сети нашла объявление о продаже планшета и аксессуаров к нему», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В полиции добавили, что северянка оплатила товар до получения, а когда пришла забирать посылку в почтовое отделение обнаружила, что вместо планшета в коробке лежал наполнитель для кошачьего туалета.

Женщина обратилась в полицию, после чего в ОМВД по Муравленко возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Силовики проводят проверку.

Жители ЯНАО предпочитают заказывать товары через интернет-магазины, так как многая продукция отсутствует в местных магазинах. Из-за закрытия трассы Салехард — Надым салехардцы почти месяц не получают свои посылки, заказанные на популярных интернет площадках. Власти решили организовать дополнительные паромные рейсы, что перенаправлять товары в сетевые магазины по воде. До этого большегрузам с продукцией сетевиков было разрешено ездить по дороге Салехард — Надым, но из-за паводка трассу размыло и движение стало невозможным.