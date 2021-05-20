В Кургане испортили новую камеру фиксации нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы оправдывали вандалов, которые испортили новую камеру фиксации нарушений ПДД, называемую «микроволновкой». Участники паблика в соцсети «ВКонтакте» считают злоумышленников «местными Робин Гудами».

«Местные Робин Гуды, мое уважение тоже», — написал Эдуард Некрасов в группе «Инцидент/Курган» под постом с фотографией испорченной камеры. Оборудование, закрепленное на фонарном столбе на улице Гагарина, вандалы закрасили черной краской.

Некоторые курганцы написали, что давно ждали, когда это случится. Они просят, чтобы аналогичным образом испортили камеры в Заозерном: «Это тот момент, когда от вандализма есть польза».

Но не все подписчики радовались содеянному. Горожане уточняли, что чинить камеры будут за их же деньги. «Ну и что хорошего? Сейчас за счет нас, налогоплательщиков, купят еще пару новых камер», — считает Andrey Melehin. Другие курганцы уточняли, что вместо того, чтобы радоваться преступлению, водителям нужно соблюдать Правила дорожного движения. «Не летайте на своих ведрах, и вам станет безразлично, есть камера или нет. А так возмущаются только гонщики и неумные люди», — написал Андрей Филиппов.

В ТК «Автодор», которая ранее выиграла конкурс на установку камер фиксации нарушений ПДД, URA.RU пояснили, что в их ведении находятся только передвижные устройства. Испорченную камеру обслуживает другая компания. По запросу URA.RU там обещали уточнить принадлежность оборудования.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане 22 апреля установили семь передвижных фоторадарных комплексов. Позже камеры появятся и за пределами города. За нестационарные камеры фиксации нарушений ПДД в регионе отвечает компания ТК «Автодор» из Екатеринбурга. Всего в области планируют установить 22 камеры фиксации нарушений.

Кожух с камерой фиксации нарушений ПДД испорчен краской Фото: «ВКонтакте»

Некоторые курганцы поддержали вандалов Скрин с «ВКонтакте»