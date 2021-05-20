Жителя Воронежской области посадят на пять лет в тюрьму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидера преступной группировки, которая организовала сбыт наркотиков в Салехарде (ЯНАО), признали виновным. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по округу.

«Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере и вовлечении несовершеннолетних в совершение преступления», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 21-летний мужчина был задержан на территории Воронежской области.

Житель Воронежской области полностью признал свою вину и содействовал следствию. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что два 17-летних москвича вступили в организованную преступную группу и прибыли в Салехард, чтобы разложить крупные партии наркотика на закладки и сбыть их через Интернет. Вместе со школьниками силовики задержали мужчину, который вовлек несовершеннолетних в преступную группу.