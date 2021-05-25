25 мая 2021

Тюменские студенты придумали новую стратегию нефтедобычи

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Студенты ТюмГУ победили на олимпиаде «Я — профессионал» в номинации «Нефтегазовое дело» Фото:

Магистранты политехнической школы Тюменского государственного университета одержали победу в престижной российской олимпиаде «Я — профессионал». Об этом сообщает пресс-служба ТюмГУ. Там уточнили, что тюменцы заняли весь пьедестал почета по направлению «Нефтегазовое дело».

«Медали всех достоинств завоевали магистранты политехнической школы ТюмГУ, предложившие самые эффективные стратегии разработки с точки зрения извлечения запасов и экономики. Золотым медалистом стал Дмитрий Платонов, „серебро“ у Анатолия Андреева, „бронза“ у Андрея Анисимова», — сообщили в ТюмГУ.

Семь магистрантов программы «Концептуальный инжиниринг месторождений нефти и газа» политехнической школы ТюмГУ стали победителями олимпиады, еще четыре — призерами. «Феноменальный результат ТюмГУ в четвертом сезоне олимпиады „Я — профессионал“ по нефтегазовому направлению был обеспечен постоянной и продуктивной работой магистратуры „Концептуальный инжиниринг“. Ее прикладной характер и связь с работодателями, ориентированными на запрос нефтегазовой индустрии, стали залогом успеха наших магистрантов», — прокомментировал результаты конкурса ректор ТюмГУ Иван Романчук.

Лучшие участники олимпиады по направлению «Нефтегазовое дело» получат возможность пройти практику или стажировку в крупных нефтегазовых компаниях. Медалистов, победителей и призеров ждут льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру ведущих вузов страны.

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