26 мая 2021
25 мая 2021

Власти ЯНАО отменяют бесплатную раздачу лекарств

© Служба новостей «URA.RU»
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Каждый третий ямалец получил бесплатные лекарства Фото:
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Коронавирус COVID-19

Жителей ЯНАО больше не будут снабжать бесплатными лекарственными наборами для лечения ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В период всплеска заболеваемости ОРВИ ямальцы с симптомами обеспечивались бесплатными лекарственными наборами. Когда очаги распространения простудных заболеваний и новой инфекции были локализованы, в регионе приняли решение с первого июня выдачу наборов ОРВИ прекратить», — говорится на сайте ведомства.

По данным правительства, за год северянам выдано около 225 тысяч наборов. Несмотря на прекращение выдавать бесплатные лекарства для лечения ОРВИ, пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат бесплатно обеспечиваться льготными лекарственными препаратами по назначению врача.

Еще в марте власти сообщали, что набор с бесплатными лекарствами от ОРВИ выдан каждому пятому жителю ЯНАО. Сейчас это число увеличилось и каждый третий житель региона получил лекарства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО усиливают противовирусные меры и запасаются лекарствами. В округ поставляли препараты для лечения ОРВИ и гриппа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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