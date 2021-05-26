Власти ЯНАО отменяют бесплатную раздачу лекарств

Каждый третий ямалец получил бесплатные лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей ЯНАО больше не будут снабжать бесплатными лекарственными наборами для лечения ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В период всплеска заболеваемости ОРВИ ямальцы с симптомами обеспечивались бесплатными лекарственными наборами. Когда очаги распространения простудных заболеваний и новой инфекции были локализованы, в регионе приняли решение с первого июня выдачу наборов ОРВИ прекратить», — говорится на сайте ведомства.

По данным правительства, за год северянам выдано около 225 тысяч наборов. Несмотря на прекращение выдавать бесплатные лекарства для лечения ОРВИ, пациенты с коронавирусной инфекцией продолжат бесплатно обеспечиваться льготными лекарственными препаратами по назначению врача.

Еще в марте власти сообщали, что набор с бесплатными лекарствами от ОРВИ выдан каждому пятому жителю ЯНАО. Сейчас это число увеличилось и каждый третий житель региона получил лекарства. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО усиливают противовирусные меры и запасаются лекарствами. В округ поставляли препараты для лечения ОРВИ и гриппа.