В Курганской области похитители человека избежали тюрьмы

Преступники держали похищенного в пристрое к дому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По шесть лет условно получили жители Курганской области, которые украли и избили односельчанина. Мужчина смог выжить, сбежав от похитителей. Об этом сообщают региональные пресс-службы прокуратуры и СУ СКР.

«Трое жителей Мишкинского района признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. „а, в, г“ ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года каждому», — говорится в сообщении ведомств.

Преступление было совершено ночью 25 марта 2020 года. Нетрезвые женщина и двое мужчин похитили односельчанина. По версии злоумышленников, потерпевший совершил преступление в отношении их знакомой. Преступники увезли мужчину к дому осужденной и поместили в пристрое. Они избивали его и требовали признаться в преступлении. После того, как похитители потеряли бдительность, пленник сбежал и вернулся домой. Заявление в полицию о похищении человека поступило от родственников потрепевшего.

Ранее URA.RU писало, что троим жителям Кургана предъявлено обвинение в разбое и похищении человека. Следствие считает, что они несколько дней удерживали и избивали 20-летнего курганца. Инцидент произошел 27 февраля. Следователи искали очевидцев происшествия, случившегося на остановке «Горбольница №1».