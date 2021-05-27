Бизнесмен из ЯНАО попался на продаже контрафакта

Бизнесмена оштрафовали на 110 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматель из Тарко-Сале (ЯНАО) был пойман за торговлю продукцией известных мировых брендов, которую выдавал за оригинальную, причинив тем самым правообладателям ущерб в миллионы рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«В суде установлено, что предприниматель в магазине, расположенном в Тарко-Сале, демонстрировал с целью последующей реализации контрафактную продукцию известных мировых брендов под видом оригинальной», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Предприниматель причинил правообладателям ущерб на сумму почти в три миллиона рублей.

Местного бизнесмена признали виновным в незаконном использовании чужого товарного знака с причинением крупного ущерба. Суд приговорил виновного к штрафу в размере 110 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что похожая ситуация произошла в Перми. Там местные предприниматели, владеющие шаурмичной, незаконно использовали перевернутый логотип McDonald’s. В отношении бизнесменов УФАС возбудил антимонопольное дело.