Тюменцы опасаются за экологию из-за будущего завода ферросплавов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Завод феррасплавов займет в Тюмени на старой промышленной площадке бывшего завода «Сибкомплектмонтаж». Об этом URA.RU рассказал исполнительный директор нового предприятия Владимир Завражнов. Против строительства завода активно протестуют тюменцы, опасающиеся за экологию города и свое здоровье.

«Выбор пал на данную промплощадку исходя из следующих моментов: желание инвесторов вкладывать в тот регион, где они сами проживают; возрождение старой промышленной площадки, где работало производство; удаленность от жилых массивов нашего мини-завода; близость трудовых ресурсов; наличие имущественного комплекса и инфраструктуры; удобное логистическое положение», — ответил Завражнов на вопрос агентства, почему завод было решено строить в городской черте.

Руководитель также добавил, что новый завод создаст дополнительные рабочие места со средней заработной платой 53 049 рублей, разовьет научный потенциала Тюменской области, даст серьезные налоговые отчисления. По его словам, проект сейчас находится в стадии разработки проектной документации.

Ранее агентство писало, что тюменцы выступили против строительства завода ферросплавов в районе Антипино. По мнению людей, в экспертизе проекта занижены показатели вредных выбросов. Жители региона намерены провести референдум, чтобы запретить проект.