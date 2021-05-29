Силовики накрыли подпольный оружейный цех в Тюменской области

Тюмень оказалась в числе 25 регионов РФ, где действовали незаконные оружейники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики задержали 96 человек в 25 регионах страны — Тюменской области, в том числе — за переделку гражданского оружия в боевое. Об успешной операции URA.RU сообщили в пресс-службе ФСБ России. Операция проходила совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии в мае.

«Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских. В результате из незаконного оборота изъяты 385 единиц огнестрельного оружия, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат, более 93000 патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы», — рассказали в силовом ведомстве.

Тюменская область оказалась единственным регионом УрФО, в котором действовали нелегальные оружейники. Обыски и задержания прошли в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.