Губернатор Артюхов расширит в ЯНАО генетическую программу

Для неинвазивного перинатального тестирования достаточно забора крови из вены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число генетических исследований беременных в Ямало-Ненецком автономном округе в 2021 году будет увеличено втрое. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, выступая на Международном экономическом форуме в Петербурге, сообщается на сайте окружного правительства.

«Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию», — подчеркнул глава региона. По словам губернатора ЯНАО, в 2021 году планируется втрое увеличить показатели проведенных в регионе генетических исследований беременных, прежде всего относящихся к группам риска.

Как пояснили в пресс-службе правительства ЯНАО, Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по внедрению самых передовых генетических исследований для беременных в ходе пленарной сессии «Здравоохранение будущего. Генетические технологии и персонализированная медицина как драйвер развития отрасли». Речь идет о неинвазивном пренатальном тестировании (НИПТ) на самых ранних сроках беременности: у пациенток ведется обычный забор венозной крови для оценки возможных патологий и рисков для матери и ребенка.

Кроме того, как сообщил губернатор, в регионе активно интересуются генетическими исследованиями в области выявления онкологии на ранних стадиях. Ямал также готов выступить пилотным субъектом для их внедрения.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ЯНАО выделили «Российскому центру изучения Арктики» (РЦИА) более 46 миллионов рублей, чтобы оценить эффективность внедрения на Ямале генетических обследований беременных. Прежде всего обследования проводят среди женщин, проживающих в сельской местности, на отдаленных территориях, а также ведущих традиционный образ жизни.