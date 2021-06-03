Глава «Пятерочки»: в РФ исчезнет половина всех продуктовых сетей

В течение 10 лет трансформацию рынка розничной торговли переживет лишь половина топ-10 игроков. Об этом заявил главный исполнительный директор компании X5 Group Игорь Шехтерман.
«Мы вообще считаем, что, исходя из тех активностей, которые происходят сегодня на рынке со стороны офлайн- и онлайн-игроков, ландшафт ретейла в России через 10 лет поменяется», — цитирует ТАСС Шехтермана. По его прогнозам, из десяти игроков офлайна половина останется со своими именами, а остальные трансформируются.
Ранее аналитики агентства НКР раскрывали, что прибыль ретейлеров продовольственной розницы за год с середины 2020-го составит 45 миллиардов рублей. Производители и продуктовые сети в 2020 году увеличили доходы от реализации на 11%, а прибыль от продаж — на 20%, передает телеканал 360.
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