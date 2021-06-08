По словам очевидцев, охранник боялся, что на него напишут заявление, так как ему выступать на спортивных соревнованиях Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В баре The LOFT в Ноябрьске (ЯНАО) охранник заведения агрессивно вел себя с посетительницами и угрожал спустить их с лестницы. Такую версию событий на своей странице в Instagram написала Валерия Чижик, которая оказалась одной из участниц происшествия.

«Сотрудник одного из кафе Ноябрьска угрожал посетителям. По словам гостей заведения, он обещал спустить их по лестнице, разбить телефоны, лица», — написала девушка в Instagram. Она указала, что действия разворачивались в баре The LOFT.

По словам девушки, они с подругами были трезвыми и вели себя адекватно, однако охранник пытался выгнать их из кафе и угрожал. Посетительницы бара хотели снять все происходящее на камеру, но сотрудник кафе забрал у них телефоны и удерживал в помещении без согласия.

В беседе с корреспондентом агентства Валерия Чижик сообщила, что девушки вызвали полицию, но силовики не стали заводить дело, а за всей ситуацией наблюдал управляющий кафе Станислав. «Станислав — тот самый товарищ, который стоял в стороне и молчал», — добавила девушка.

Управляющий кафе The Loft Станислав рассказал URA.RU, что девушке просто нужен хайп и она ищет свою выгоду. «Все происходило на моих глазах и я могу дать показания в полиции о том, как они оскорбляли нашего охранника. Приехавшие на вызов сотрудники полиции сказали девушкам, чтобы они не занимались ерундой», — прокомментировал агентству управляющий. В УМВД по ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Под постом девушки в Instagram откликнулись другие жительницы Ноябрьска. «Мы были в такой же ситуации, и я даже думаю, что этот начальник охраны, как он себя называет, один и тот же человек», — написала anna06071990. «У нас был подобный случай в этом заведении. Отношение скотской и хамское. Подругу схватили и потащил с лестницы этот же охранник», — добавила девушка под ником anechka_litvin91.