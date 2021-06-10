В курганских парках тушили пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Центральном парке культуры и отдыха и в парке Победы в Кургане 10 июня случилось два возгорания, которые выезжали тушить пожарные. В одном случае огонь был рядом с жилым домом, рассказал URA.RU очевидец.

«Снова горит в ЦПКиО. Огонь подступил с одной стороны к забору возле дома №101 по улице Карельцева. С другой стороны — к деревянному дому. Прибыли пожарные машины. Проливали забор частного дома», — рассказал свидетель происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области URA.RU рассказали, что сообщение о пожаре в ЦПКиО поступило 10 июня в 21:41. На место выехали пожарные расчеты в составе 10 человек и трех единиц техники. «Площадь возгорания составила 150 кв. метров. Ликвидация открытого горения произошла в 22:04. Полная ликвидация огня — в 23:00», — пояснили в спасательном ведомстве.

Также 10 июня, в 01:03, в дежурную часть поступало сообщение о пожаре в парке Победы. Там на площади 5 кв. метров горел тополиный пух. Выезжали 5 человек и одна единица техники. Полная ликвидация пожара была в 01:10.

URA.RU сообщало, что в Кургане действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание мусора и сухой травы. Городская администрация обратилась к гражданам с просьбой соблюдать меры пожарной безопасности.

10 июня в ЦПКиО пожар подошел к деревянным постройкам Фото читателя URA.RU