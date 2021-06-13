В Шадринске решили проблему, питавшую протест

Мониторингом чистоты воздуха на заводе занимаются с конца мая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Шадринске начали проводить ежедневный мониторинг чистоты воздуха. Об этом URA.RU 15 июня рассказали в пресс-службе завода «Технокерамика», который занимается данным проектом.

«Предприятие необоснованно обвиняли в превышении выбросов пыли и мы неоднократно, в том числе в судах, доказывали, что разжигание экологического протеста носит искусственный характер, а завод работает строго в соответствии с установленными нормативами. Мы оперируем показаниями специального оборудования, позволяющего за минуты установить, есть нарушения по запыленности воздуха или нет», — рассказали в пресс-службе завода. По данным организации, новый комплексный мониторинг был запущен с конца мая.

В пресс-службе отметили, что средние показатели запыленности в городе в десятки раз ниже норматива, установленного в России. В дальнейшем планируется брать пробы воздуха и ночью. По словам сотрудников компании, новый прибор может помочь администрации города и экстренным службам брать пробы воздуха во время природных катастроф и лесных пожаров.

В 2020 году предприятие направило на экологические проекты 72,3 млн рублей. В марте на заводе начали устанавливать новые фильтры для улавливания частиц сырья — особенность технологии в том, что мельчайшие частицы пыли являются ценным сырьем и чем меньший объем был утрачен в процессе изготовления, тем выше эффективность. Также в 2021 году завод планирует установить рукавный фильтр, который стоит около 50 млн рублей.

«Технокерамику» несколько раз обвиняли в негативном воздействии на окружающую среду. Из-за работы завода жители Шадринска несколько раз выходили на митинги. В ходе неоднократных проверок соблюдения требований природоохранного законодательства на заводе нарушения не были выявлены.