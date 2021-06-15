В правительстве придумали новый запрет для российских банков

В Госдуму внесли проект с поправками закона о недружественных странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство внесло в Госдуму поправки по закону о недружественных странах. Российским банкам будет запрещено передавать в иностранные ведомства информацию о клиентах и их операциях. Об этом сообщается на сайте законопроектов Госдумы.

«Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях», — сообщается в проекте поправок. Документ призван защитить российских граждан от деятельности недружественных государств, которые под угрозой штрафных санкций принуждают банки к передаче конфиденциальной информации о них.

Ранее сообщалось, что Минфин хочет обязать российские банки предоставлять отчетность в финансовую разведку и ЦБ по запросам госорганов из США и иных иностранных «недружественных» для России государств. НАТО в заявлении по итогам состоявшегося в Брюсселе саммита предложили России исключить США и Чехию из списка недружественных стран, передает телеканал 360. При этом страны Балтии и другие государства ЕС, поддержавшие Чехию, не попали в «черный список», потому что Москва не хочет с ними конфликта, пишет агентство Nation News.