Тюменец поджег дом любовницы из-за ревности к ее мужу

Житель Заводоуковска приревновал свою любовницу к ее мужу Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Заводоуковске (Тюменская область) местный житель избил мужа своей любовницы и поджег хозпостройки на их земельном участке после того, как женщина решила возобновить семейные отношения. Информация об этом была опубликована на официальном сайте УМВД по Тюменской области.

«В заводоуковскую полицию обратилась местная жительница 1995 года рождения. Девушка рассказала, что вечером находилась дома вместе со своим мужем, когда к ним пришел знакомый. Гость ворвался в жилище, избил хозяина дома и ушел. Вскоре супруги заметили, что во дворе горят хозяйственные постройки», — указано на официальном сайте регионального УВД.

Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый житель Заводоуковского района 1988 года рождения. После задержания он признался в содеянном и рассказал, что состоял с заявительницей в романтических отношениях. В какой-то момент девушка сообщила, что хочет прекратить с ним общение и вернуться к супругу. В один из вечеров он пришел к ней домой, чтобы поговорить, но увидел, что любовница с мужем отмечают воссоединение семьи. После этого он избил мужчину и вышел во двор, где поджег стог сена. Огонь перекинулся на стоящий рядом сарай, в котором находились домашние козы. Животные погибли. Хозяйственные постройки также были полностью уничтожены. Ущерб хозяйка участка оценила в 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.