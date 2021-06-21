В курганской больнице выросли очереди из-за электронных талонов

Проблемы с очередью возникли в Катайской ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катайске (Курганская область) пациентам больницы приходится по несколько раз брать талон на прием из-за проблем с электронной очередью. Об этом в соцсетях рассказали местные жители.

«Беру талончик БО69 и жду своей очереди ко второму окну. Наконец загорается мой номер, <…> я не успел встать, как загорелось (буквы не помню) 73. А окно все, занято. <…> В соседнем окне у бабушки тоже очередь проскочила, и ее заново попросили взять талон на очередь», — написал в группе соцсети «ВКонтакте» «[ТК] Типичный Катайск» пользователь Владимир Мясников. С этой проблемой мужчина столкнулся 21 июня.

В комментариях к посту пользователи поделились похожими историями. «У меня тоже было так. Металась от первого ко второму [окну], пока не взяла другой талон», — написала пользователь Дочь Андрея. «Я беру всегда сразу четыре талона», — отметила пользователь Мария Давыдова.

На обращение ответили представители областного депздрава. «В ближайшее время будет проведена проверка системы на возможные технические неисправности. Ранее нареканий к работе табло и регистратуры Катайской ЦРБ не поступало», — написали они.

В начале января жителям Кургана пришлось часами ждать в очереди, чтобы закрыть больничный. Тогда власти объяснили очереди утренним сбоем в работе локальной сети больницы.