В села ЯНАО туристов хотят привлечь аутентичным бытом

Гостевые дома могут появиться в нескольких селах Шурышкарского района (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В селах Шурышкарского районе ЯНАО могут появиться новые туристические объекты, их идеи сейчас обсуждаются на специально организованном семинаре, чтобы представить на муниципальный грантовый конкурс. Об этом сообщили представители районной администрации на официальном сайте.

«В Мужах проходит проектный семинар „Шурышкарский район: новые идеи путешествий“. Свои проекты, созданные при поддержке экспертов, авторы смогут представить на муниципальном грантовом конкурсе туристических инициатив», — говорится в опубликованном сообщении. Консультируют авторов идей директор АНО «Агентство развития сельских инициатив» Светлана Копылова и заместитель директора по развитию Национального парка «Кенозерский» Александра Яковлева.

Среди обсуждаемых проектов — гостевые дома в селах Мужи, Шурышкары и Анжигорт, дегустация национальной кухни коми-зырян, хантыйский дом в Кушевате, травяной двор в Горках. В рамках семинара планируются выезды на места — в село Восяхово и деревню Новый Киеват.

Ранее URA.RU рассказывало, что новым туристическом местом ЯНАО станет заброшенная деревня Кушеват Шурышкарского района. Уже в сентябре 2021 года туда отправится первая молодежная группа путешественников.