По словам работников частных магазинов, сотрудники мэрии хамят им (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) устраивает рейды и проверяет наличие масок у продавцов в магазинах города. Работники частных магазинов сообщают в социальных сетях, что к сетевикам сотрудники мэрии относятся лояльней, а местным предпринимателям грубят и грозятся штрафами.

«Хотелось бы услышать комментарий по поводу одного вашего [администрации] сотрудника. Некоего Игоря, который ходит и проверяет маски. Грубит, хамит, угрожает, оскорбляет, никаких объяснений не слышит. Доводит людей до истерики, даже если маска надета, но нос видно. В пятерку („Пятерочку“ — прим. ред.) не суетесь, знаете, что туда вас и не пустят. А наших местных продавцов можно гнобить?» — написал в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте» пользователь Петр Петрович.

Местных жителей возмутило поведение сотрудников мэрии, и они потребовали объяснений от ведомства. «Хотелось бы понимать, администрация взяла на себя функции полиции и суда? На основании чего данный персонаж может кого-то в чем-то обвинить?» — написал под постом Иван Петров. «Сотрудник не имеет права в грубой форме предъявлять хоть и правомерные требования», — добавил Евгений Захаров.

В управлении ГО и ЧС ЕДДС жителям пояснили, что составлять протоколы о нарушениях коронавирусных мер имеют право специализированные органы. «В Лабытнанги это должности начальника и заместителя начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города», — ответили в пресс-службе ведомства. В мэрии Лабытнанги жителям пообещали, что с сотрудниками, осуществляющими контроль, проведут беседу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продлили режим повышенной готовности до 31 августа. За несоблюдение коронавирусных мер гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, а должностным лицам до 50 тысяч рублей.