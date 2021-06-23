Загорелась кровля здания Фото: Елизавета Иванова

Площадь возгорания пожара в здании с вывеской «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в Новом Уренгое (ЯНАО) увеличилась до 500 квадратных метров. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ЯНАО.

«Уже площадь 500 квадратных метров. 540 человек эвакуировались самостоятельно, 10 человек выведены силами пожарной охраны», — рассказали в ведомстве. На месте работают восемь пожарных машин и одна бригада скорой помощи.

По информации МЧС, пострадавших нет. В департаменте здравоохранения ЯНАО агентству пообещали уточнить информацию.

Как рассказали очевидцы, рабочие ремонтировали крышу, заливали рубероид гудроном. Затем сотрудники услышали взрыв, а после в здании была объявлена эвакуация.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании, помещение в котором занимает дочерняя компания «Роснефти» «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», в Новом Уренгое случилось возгорание. Пожарные борются с огнем на протяжении часа.

Обновлено: Как сообщили представители РОСПАНа, здание компании не принадлежит, арендуемые офисы находятся на другом этаже. «При возгорании делового центра „Строитель“ в г. Новый Уренгой, работники „РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ“ не пострадали. Предприятие арендует часть офисных помещений в здании „Строителя“. РОСПАН не арендует этаж, где по предварительной информации, находился очаг возгорания», — рассказали в РОСПАНе.

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