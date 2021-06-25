Депутат гордумы Кургана поборется за место в Госдуме

Информация об участии Валерия Державина в осенних выборах подтвердилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На осенние выборы в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» по Курганскому одномандатному округу выставили кандидатуру председателя реготделения партии, депутата гордумы Кургана Валерия Державина. Информацию озвучили 26 июня во время второй части XI съезда партии. Державин указан в списке, за который представителям партии предложили проголосовать на съезде.

Всего по одномандатным округам партия выдвинула 223 кандидата. «Курганский одномандатный избирательный округ №108 (Курганская область), Валерий Владимирович Державин», — сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Региональную группу №20, куда, помимо Курганской, входят Тюменская и Омская области, возглавил действующий депутат Госдумы Александр Ремезков. На четвертом месте в списке значится Державин. Ранее источники URA.RU сообщали, что Державин и Ремезков могут представить партию на осенних выборах. Инсайдеры говорили, что Ремезкова не стали выдвигать по одномандатному округу, чтобы не сталкивать его с действующим депутатом Госдумы от «Единой России» Александром Ильтяковым.

Ранее своих кандидатов на пост депутата Госдумы представили остальные три парламентские партии. По Курганскому одномандатному округу «Единая Россия» выдвинет Александра Ильтякова, КПРФ — депутата Курганской областной думы Виктора Зырянова, ЛДПР — депутата облдумы Юрия Ярушина.