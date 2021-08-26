Курганские власти раскрыли, что ждет педагогов без прививки

Если вакцинация для учителей будет обязательной, то педагоги смогут вернуться к работе только после прививки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области, если будет введена обязательная вакцинация от коронавируса для учителей, педагогов без прививки от коронавируса отстранят от работы без сохранения зарплаты. Об этом рассказал директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров во время онлайн пресс-конференции.

«Если мы говорим о последствиях правовых, то ответ очень простой. Если на областном, либо федеральном уровне будет принято решение об обязательности прививок всеми сотрудниками общеобразовательных, медицинских учреждений, учреждений социальной защиты населения, <…> то непривитые, не имевшие вакцину сотрудники, <…> будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента вакцинации», — сообщил Андрей Кочеров во время пресс-конференции, опубликованной в группе областного правительства в соцсети «ВКонтакте».

Кочеров отметил, что если решение будет принято, то ограничение будет касаться не только педагогов, но и представителей остальных упомянутых групп. Он напомнил, что на учеников это не будет распространяться.

Ранее мэрия Кургана сообщала, что в городе рекомендовано проводить линейки 1 сентября на открытом воздухе. В школах с большим количеством детей линейки пройдут несколько раз для учащихся разных параллелей или смен.