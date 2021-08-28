В курганской больнице раздавали подарки за вакцинацию от COVID-19

В Лебяжьевской ЦРБ за прививку от COVID вручали пакет с канцелярскими принадлежностями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Акция «Вакцинируйся и получи подарок» прошла в рабочем поселке Лебяжье Курганской области. Тем, кто поставил прививку от COVID-19 в Лебяжьевской центральной районной больнице (ЦРБ), вручали пакет с канцелярскими принадлежностями, сообщает пресс-служба территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).

«Тем, кто явился в этот день на прививку, вручали пакет с канцелярскими принадлежностями и памятки с полезной информацией об основах здорового образа жизни. Цель акции — поощрить сознательных жителей за высокую явку на вакцинацию и за ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих», — говорится в сообщении на сайте организации.

По данным фонда ОМС, в пик прививочной кампании в Лебяжьевской ЦРБ ежедневно ставили до 80 вакцин от COVID-19. Сейчас здесь ставят до 30 прививок в день с учетом тех, кто приходит на ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

По данным на конец прошлой недели, из 6183 жителей рабочего поселка Лебяжье 3906 человек поставили прививку от COVID-19 (63,2%). «В результате массовой вакцинации в Лебяжье удалось избежать большого количества зараженных новой коронавирусной инфекцией», — отмечают в фонде ОМС. За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 700 жителей поселка (11% всего населения).

Ранее главный внештатный пульмонолог региона Вера Косолапова заявила, что курганцам не стоит отказываться от прививки, если анализы показали высокий титр антител, а после болезни прошло более полугода. Позже в областном департаменте образования сообщили, что если будет введена обязательная вакцинация для учителей, педагогов без прививки отстранят от работы без сохранения зарплаты.