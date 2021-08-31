Оппозиционера-оленевода из ЯНАО ограничили в свободе

Суд признал оленевода Ейко Сэротэтто виновным по делу о причинении вреда здоровью Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Коммунист-оленевод из ЯНАО Ейко Сэротэтто решением суда приговорен к трем месяцам ограничения свободы. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах ЯНАО, информацию подтвердили в региональном отделении КПРФ.

«Действительно, был суд, решение по уголовному делу вынесено. Ейко приговорили к трем месяцам ограничения свободы. Мы не отрицаем, что наш соратник виноват, но дело могло быть прекращено за примирением сторон. Непонятно, почему судья не принял такого решения, поэтому будем обжаловать», — рассказала URA.RU руководитель реготделения КПРФ Елена Кукушкина.

Сам Сэротэтто отказался комментировать свою судимость. «Пока воздержусь от ответа», — сообщил активист на вопрос агентства.

В участке мировых судей Ямальского района, где шло рассмотрение дела по статье 115 часть 2 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), на звонок URA.RU никто не ответил. Документы о решении по делу Сэротэтто пока в открытый доступ не выложены, но в информации о движении дела указано, что решение вынесено 31 августа.

Ранее URA.RU сообщало, что уголовное дело было возбуждено из-за драки в Панаевске, участником которой стал активист-оленевод. В драке участвовали несколько местных жителей, конфликт якобы был связан с употреблением спиртного.

При этом Сэротэтто и раньше оказывался в поле зрения правоохранительных органов. В начале года полиция предупреждала его о недопустимости нарушений общественного порядка, но сам оленевод тогда не смог сказать, по какому поводу.