В ЯНАО хотят ужесточить наказание за незаконную расклейку рекламы

Расклейка материалов в неположенном месте нарушает правила благоустройства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодатели ЯНАО предложили ужесточить наказание за размещение афиш, плакатов, объявлений, листовок вне установленных мест. Об этом сообщается в документе на сайте ведомства.

«Необходимость разработки проекта закона вызвана неоднократными обращениями граждан в адрес Законодательного Собрания автономного округа в связи с самовольной расклейкой афиш, плакатов, объявлений вне мест, установленных органами местного самоуправления. Самовольные действия лиц влекут за собой нарушение правил благоустройства и комфортной среды проживания граждан», — говорится в документе.

По данным заксобрания, муниципалитеты Ямала предложили ввести предупреждения, как административное наказание, а также увеличить штрафы за нарушение закона, чтобы усилить профилактический эффект. За размещение материалов в неположенном месте следует предупреждение, либо административный штраф на гражданина в размере от пятисот до полторы тысячи рублей. Должностное лицо может быть оштрафовано до пяти тысяч рублей, а юридическое — до десяти. При повторном нарушении законодатели предлагают ввести административную ответственность, а штраф увеличится почти в два раза.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО листовки ЛДПР срывают недоброжелатели. Данный случай оппозиционеры зафиксировали не только в ямальских городах. Инцидент вышел за пределы ЯНАО — в ХМАО агитматериалы ЛДПР также стали подвергаться уничтожению. Кандидат в депутаты Иван Вершинин заявил, что будет добиваться привлечения чиновников к ответственности, если окажется, что они причастны к данному происшествию. Тем временем агитматериалы «Единой России» в Салехарде заклеивают наклейками с изображением крысы, а плакаты КПРФ развешивают по городу без ведома партии.