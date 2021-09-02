В Тюменской области назвали главных спонсоров политических партий

Бизнесмен Владимир Шевчик стал главным спонсором тюменской ЕР Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Более 11 млн рублей перечислили предприятия Тюменской области в избирательные фонды региональных отделений политических партий перед выборами в облдуму 2021 года. Информация о поступлениях (по данным на 1 сентября) опубликована на сайте тюменского облизбиркома. Суммы взносов могут меняться в течение предвыборной кампании.

По информации из документа, больше всего денег — 8 млн рублей — от юрлиц привлекла «Единая Россия». Всю сумму реготделение партии получило от от Тюменского фонда поддержки регионального развития и сотрудничества. По данным портала СБИС, его президентом является бизнесмен Владимир Шевчик, бывший муж кандидата на пост вице-спикер Тюменской облдумы Натальи Шевчик.

На втором месте по привлечению средств от предприятий оказалось реготделение ЛДПР — около 3,7 млн рублей. Среди спонсоров политобъединения: ООО «Трастерус» (2,4 млн рублей), «Холдинговая компания «Колумб» (1,2 млн рублей) и ООО «Селена» (94,5 тыс. рублей). Первые два предприятия учреждены Алексеем Воинковым, который ранее руководит компанией «Партиком» — 50% долей в которой владела жена экс-депутата Тюменской облдумы и замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирина.

Реготделение «Партии роста» получило от спонсоров 300 тыс. рублей. Ими стали компании «Авантаж» (200 тыс. рублей) и «Фамилиа-Тюмень» (100 тыс. рублей). Предприятия принадлежат Светлане Чуйковой и Юлии Грегуль — обе вошли в список партии на выборах в облдуму.

Кроме указанных партий, за места в Тюменской облдуме поборются «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, Партия пенсионеров, «Новые люди» и «Коммунисты России» — эти партии пока не опубликовали данные о поступлении денег от юрлиц. Выборы в региональный парламент пройдут с 17 по 19 сентября.