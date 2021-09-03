В МВД предупредили о новых способах мошенничества

Телефонные мошенники под видом полицейских убеждают жертв перевести деньги вымогателям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телефонные мошенники стали вымогать деньги у жертв под видом полицейских. Как сообщили в пресс-центре МВД России, злоумышленники представляются участковыми и убеждают потерпевших перевести деньги вымогателям, чтобы разоблачить их.

«В 2021 году правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему. Дальше в этой схеме появляется лжеучастковый, который убеждает потерпевшего перевести деньги вымогателям для их последующего разоблачения», — цитирует сообщение пресс-центра МВД России ТАСС.

Также мошенники используют еще одну схему, в которой жертве предлагают поучаствовать в операции по задержанию группы злоумышленников. Лжеполицейский входит в доверие к человеку и оставляет ему свой номер. Затем жертве звонит другой человек и просит поучаствовать в задержании мошенников. Если гражданин перезванивает уже знакомому лжеполицейскому, тот подтверждает информацию об операции и убеждает жертву перевести деньги на счет вымогателям или передать их человеку, который стоит за ними. Как сообщили в пресс-центре МВД России, чаще всего на эту уловку попадаются пенсионеры.

Ранее «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил ввести уголовное наказание за организацию сервисов по подмене номеров, которыми пользуются мошенники. Соответствующее письмо общественники направили главе Минцифры Максуту Шадаеву. В нем отмечено, что операторы связи также должны бесплатно предупреждать абонентов о подозрительных звонках и блокировать их без санкции суда, передает «Национальная служба новостей».