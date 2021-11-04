Депутат Рады показал Зеленскому средний палец в ходе выступления

Владимир Зеленский прибыл в Верховную Раду, чтобы представить кандидата на пост министра обороны Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Украинский депутат от фракции «Слуга народа» Гео Лерос продемонстрировал президенту страны Владимиру Зеленскому средний палец во время выступления в Верховной Раде. Политик назвал главу Украины предателем, после чего ему отключили микрофон.

«Уважаемые народные депутаты, уважаемые украинцы. Доброго дня, господин президент. Я хочу вам сказать, что не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду! Вы главный предатель в стране!» — заявил Гео Лерос, выступление которого транслировал официальный портал Верховной Рады.

Депутата попросили выступать по заявленной теме. После того, как Лерос отказался, ему отключили микрофон. Затем депутат продемонстрировал средний палец Зеленскому, который прибыл в парламент, чтобы представить кандидата на пост главы минобороны Украины. Ранее Верховная Рада уволила с этого поста Андрея Тарана.

Члены партии «Слуга народа» потребовали, чтобы регламентный комитет правительства оценил поведение Лероса. Представители фракции заявили, что такое поведение недопустимо в сессионном зале Верховной Рады, передает ТАСС.

Также демарш устроили члены фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность», передает RT. Во время выступления Зеленского в Верховной Раде они развернули плакаты с надписями «Зеофшор. Верни 40 миллионов долларов, которые украл с [украинским олигархом Игорем] Коломойским» и «Зекатастрофа. Дай Украине кислород».

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей обнародовал «Архив Пандоры». В нем раскрываются данные об офшорных счетах, которые якобы имеются у мировых лидеров. В списке, в том числе, оказался Зеленский. По данным расследования, во время избирательной кампании он якобы передал свои 25% акций офшорной компании близкому другу, который сейчас работает главным советником президента. В ответ на публикацию Зеленский заявил, что ни он, ни его соратники не занимались отмыванием денег, передает телеканал 360.