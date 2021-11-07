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В Кургане будут судить ОПГ, которая обманывала пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, трость в руке, пенсионеры, ветеран вов
Обвиняемые обманом продавали пенсионерам электронные термометры и БАД по завышенным ценам Фото:

Курганская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении четырех местных жителей, обвиняемых в мошенничестве. Следствие считает, что в составе организованной преступной группы они обманули 11 пенсионеров на сумму около 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Первый заместитель прокурора Курганской области утвердил обвинительное заключение в отношении участников организованной преступной группы. По версии следствия, преступная группа с февраля по апрель 2021 года приобретали электронные термометры и биологически активные добавки (бальзамы). Представляясь сотрудниками специальных служб, заходили в квартиры лиц пожилого возраста, убеждали их в необходимости покупки товара по скидке», — говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчины вводили пенсионеров в заблуждение относительно свойств и качества товара, и продавали его по завышенной в несколько раз цене. Троим фигурантам предъявлены обвинения в совершении от 10 до 12 эпизодов преступлений по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного ущерба). Четвертого фигуранта обвинили в двух преступлениях по ч.2 ст. 159 УК РФ.

На имущество обвиняемых наложен арест. Уголовное дело в ближайшее время направят в Курганский городской суд. В случае признания обвиняемых виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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